В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажирку из Дубая с двумя чемоданами духов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами духов. 41-летняя пассажирка рейса "Дубай – Екатеринбург" везла с собой 38 килограммов парфюмерии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в двух чемоданах инспекторы насчитали 526 наименований: флаконы духов, арома-масла и свечи, подарочные коробки с наборами и тестеры. По словам самой екатеринбурженки, часть продукции она якобы привезла в подарок своим родителям, племяннице и знакомым. Остальное женщина везла для себя, чтобы заняться производством духов.

Выяснилось, что она является индивидуальным предпринимателем, а в ОАЭ владеет собственным парфюмерным брендом. По словам пассажирки, стоимость ее багажа составляет 100 тысяч рублей. С таможенными правилами она не была знакома, и о том, что надо было декларировать, не знала.

Таможенники изымут товары и отправят их на экспертизу. Ведется административное расследование.