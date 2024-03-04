СК возбудил уголовное дело из-за надписи краской на батарее Владивостокской крепости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мужчина нанес краской из баллончика надпись на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

Следователи досмотрели место, установили и допросили свидетелей. Личность вандала устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников).

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha".

Владивостокская крепость — комплекс долговременных оборонительных сооружений, которые были построены в конце XIX — начале XX века во Владивостоке и его окрестностях. Самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве мужчина пытался потушить Вечный огонь мемориального комплекса Поклонная гора. Он вылил на огонь жидкость из пластиковой бутылки и разбросал возложенные рядом венки. На 49-летнего мужчину возбудили уголовное дело.