На Эльмаше третий день ищут пропавшего 14-летнего школьника

На Эльмаше в Екатеринбурге пропал 14-летний школьник. Парня ищут уже третий день - он пропал 2 марта, сообщают волонтеры СРОО ДПСО "ПРОРЫВ", разославшие ориентировку.

Рост подростка составляет 160 см, плотное телосложение, темные волосы и короткая стрижка.

На момент пропажи был в черной куртке, серой толстовке с черными надписями на рукаве и груди, в черных штанах с белыми лампасами, белых кроссовках, шарфе в клетку коричнего-бежевого цвета и черной кепке с очками.

Из особых примет: сумка зеленого цвета через плечо и родинка на шее с левой стороны.



Всем, кому что либо известно о местонахождении пропавшего, просьба обращаться к руководителю отряда Наталии 89000440220 или старшему координатору Евгению 89002147026. Анонимность гарантируется.



Розыском школьника также занимается Отдел полиции № 14 УМВД России по городу Екатеринбургу. Любой информацией относительно местоположения подростка можно поделиться по телефону +7 343 356-42-14 или 112, 102