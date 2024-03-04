ЛДПР предлагает ввести большие доплаты за стаж свыше 30 лет

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается гарантировать доплату к пенсии в размере до двукратной величины прожиточного минимума при стаже свыше 30 лет. Он направлен для получения заключения в Правительство, пишет ТАСС.

Сейчас размер прожиточного минимума пенсионера составляет чуть выше 13 тысяч рублей. Однако в ЛДПР полагают, что граждане, которые внесли значительный вклад в социальное и экономическое развитие страны, должны быть достойно обеспечены в старости. Эти расходы должен взять на себя федеральный бюджет. Порядок назначения социальной доплаты к страховой пенсии по старости, а также пересмотра ее суммы и индексации должен устанавливать Минтруд.