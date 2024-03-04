04 Марта 2024
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Экономика Челябинская область В России
Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Активы уральского миллиардера Антипова могут передать "Ростеху"

Активы бизнесмена Юрия Антипова, которые суд решил вернуть государству, могут быть переданы "Ростеху".

Согласно обсуждаемой схеме, госкорпорация оставит себе 25%, остальные 75% будут проданы частному инвестору, пишет РБК. Речь идет, в частности, о принадлежавшем бизнесмену Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК). Это предприятие, а также акции АО "Кузнецкие ферросплавы" и АО "Серовский завод ферросплавов" должны быть переданы в пользу Росимущества.

Схема выглядит так: после перевода активов на баланс Росимущества их передадут "Ростеху". Затем госкорпорация должна выбрать "наиболее эффективного инвестора-партнера", сохранив за собой блокпакет (25%) в структуре собственности. Именно за счет средств инвестора будет осуществляться финансирование по переносу производства ЧЭМК.

Напомним, 16 февраля 2024 г. во время визита в Челябинскую область президент Владимир Путин также поручил закрыть вредное производство ЧЭМК в центре Челябинска и вывести его за пределы города. После этого губернатор Алексей Текслер сообщил, что предприятие уже приступило к остановке процессов электродного производства.

Юрий Антипов в 1995 г. вместе с партнером Александром Аристовым основал группу "Ариант". Название группы составлено из первых слогов их фамилий. В 2020 г. Аристов и Антипов разделили бизнес, Антипову отошли металлургические активы, Аристову — агробизнес и виноделие. Юрий Антипов и члены его семьи стали единоличными владельцами Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК), в которую входили Челябинский электрометаллургический комбинат, "Кузнецкие ферросплавы" и Серовский завод ферросплавов. В июне 2023 г. УСМК прекратила свою деятельность, присоединившись к АО "Компания "Эталон".

Теги: Юрий Антипов, активы, завод, Ростех


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