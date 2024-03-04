В Свердловскую область едут капибары

На Среднем Урале появятся капибары - самые миролюбивые животные на планете поселятся в Сысерти уже в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Волонтерского центра Алексея Вихарева.

Волонтеры совместно с активистами регионального Российского экологического общества (РЭО), председателем которого также является депутат, закончили строительство вольеров для капибар. Работы велись с самого открытия волонтерского центра.

Капибары поселятся в центре реабилитации диких животных "Альфа", расположенном в Сысерти. О дате приезда пока не сообщается, однако прибыть два маленьких зверька должны уже совсем скоро.