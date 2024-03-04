К МКС стартовал Crew Dragon с российским космонавтом на борту

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовал космический корабль SpaceX Crew Dragon с ракетой-носителем Falcon 9.

В составе экипажа корабля "Endeavour" находятся астронавты Мэтью Доминик, Майкл Бэрратт, Жанетт Эппс и космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин. Последний летит на МКС на американском корабле в рамках соглашения о перекрестных полетах между NASA и Роскосмосом.

Корабль уже вышел на орбиту в расчетное время, путь на МКС займет у "Endeavour" около 15 часов.