В центре Перми у ЦУМа избили блогера-инвалида

В центре Перми у ЦУМа избили инвалида, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Избиение было снято на видео и выложено в сеть 1 марта. Предположительно, нападавший - подросток.

Properm сообщает, что избитый - соликамский блогер Леонид Аширов, известный в сети под псевдонимом "Лексус 500". У него проблемы с речью из-за того, что в детстве мужчине выбили зубы, как говорил он сам на интервью. При этом блогер не стал писать заявление о нападении, но выразил благодарность рэперу Мише Маваши, который призвал найти обидчиков Аширова. Позже в соцсетях соликамского блогера появилось видео, где он утверждал, что все-таки написал заявление.

Между тем, по факту нападения региональный следком возбудил уголовное дело. Более того, в ситуацию вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил главе регионального управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.