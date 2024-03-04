В Китае увидели возможность повлиять на урегулирование украинского кризиса

В Китае заявили, что условия оказания КНР содействия политическому урегулированию украинского кризиса становятся все более благоприятными.

Это случилось потому, что в патовой для Киева ситуации Москва не против переговоров, а члены международного сообщества все чаще заявляют о необходимости восстановления мира, приводит ТАСС мнение экспертов из Китая.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем telegram-канале назвал контрпродуктивным стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы по урегулированию конфликта,