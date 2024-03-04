В Свердловскую область возвращаются морозы

На этой неделе в Свердловскую область вернутся морозы. Температура воздуха будет падать ниже 10-градусной отметки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 4 и 5 марта в столице Урала еще сохранится тепло, температура будет подниматься до плюс 2 градусов. Но уже 6 марта похолодает до минус 4-6 градусов.

К концу рабочей недели, по предварительным прогнозам, ночные температуры будут опускаться до 10-15 градусов мороза. Днем воздух будет прогреваться до 5-7 градусов ниже нуля.

В понедельник существенных осадков не ожидается, а затем почти каждый день до конца недели синоптики прогнозируют небольшой снег. Тепло начнет понемногу возвращаться не ранее следующих выходных. Однако положительные температуры в обозримом будущем маловероятны.