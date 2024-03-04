Слуцкий уверен, что СВО завершится победой России в 2024 году

Россия завершит в 2024 году специальную военную операцию "победой русского оружия".

Об этом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил во время поездки в Луганск в ходе встречи с военными, которые освободили Авдеевку. Парламентарий поздравил бойцов с победой. По его словам, захват Авдеевки войдет в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны.

Слуцкий указал, что необходимо также освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, "сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой". Кроме того, нужно освободить и Краматорск, Славянск, Святогорск и Лиман, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки. Он заявил, что это не значит, что город разминирован и там нет никаких опасностей.