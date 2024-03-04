04 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл: Уважение к РФ должно быть обязательным условием для мигрантов

Мигранты должны находиться в России при условии уважения к стране.

Как заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, также необходимо исключить формирование ими своих "национальных гетто", которые агрессивно настроены к окружению. По его словам, присутствие иммигрантов обуславливается экономическими проблемами. Патриарх отметил, что, то, о чем он говорит, имеет место "не глобально, иначе бы государство забило тревогу". Однако ему "хорошо известно, что люди боятся иногда этих этнических групп, которые солидарны и могут и насилие применять к тем, кто им не очень нравится".

"Присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Присутствие мигрантов, обусловленное экономическими потребностями, не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских", - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Он добавил, что русские со своей стороны мирные люди и не собираются в какие-то группы, которые могут нападать и избивать приезжих, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Генеральную прокуратуру России просят проверить объявления о работе с формулировкой "только для мигрантов". Соответствующий запрос в адрес главы ведомства Игоря Краснова подготовили депутаты Госдумы.

Теги: Патриарх, мигранты


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