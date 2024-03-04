Собчак прокомментировала фильм НТВ о своем израильском гражданстве

Телеведущая и блогер Ксения Собчак прокомментировала фильм НТВ о своем паспорте Израиля.

Она заявила в Telegram-канале "Кровавая барыня", телеканал снял про нее новый фильм. Как указала Собчак, Конституция России разрешает иметь второе гражданство.

"Мне больше всего нравится, конечно, что я там везде фигурирую исключительно как "гражданка Израиля" ... наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы-то?", - заявила блогер.

Ранее Собчак потеряла 15 млн руб. из-за участия в "голой" вечеринке Ивлеевой.