"Эксперт РА": прибыль банковского сектора по итогам 2024 года сократится на 13%

В России чистая прибыль банковского сектора в текущем году сократится на 13% по сравнению с 2023 годом и составит 2,8 трлн руб.

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", прибыль крупнейших 10 финансовых учреждений составит около 2,1 трлн руб., следует из базового прогноза, а совокупная прибыль всего сектора достигнет 2,8 трлн руб. Топ-10 банков увеличат отрыв по доле за счет таких преимуществ, как низкая относительно конкурентов стоимость фондирования и технологическое превосходство.

Для группы средних банков будут нарастать внешние ограничения, оказывая давление на их бизнес, связанный с ВЭД. Из-за пересмотра условий государственного софинансирования ожидается сокращение объема выдач ипотеки на 10-20% от 2023 года.

В прогнозе сказано, что в 2024 году около 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий.

Среднегодовой курс рубля "Эксперт РА" ожидает на уровне 92 руб. за доллар США, при этом возможны периоды повышенной волатильности. ВВП в 2024 году увеличится в реальном выражении на 1,5-2%. Во втором полугодии ключевая ставка начнет снижаться и к концу года составит около 12%, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки не скорректировали свои сайты под утвержденные требования по описанию условий кредита.