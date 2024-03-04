Стала известна средняя стоимость нового китайского автомобиля в России

С января 2023 года по январь текшего года спрос на модели автопроизводителей Китая в России вырос на 141%, а доля спроса на такие авто достигла отметки 41%.

По данным "Авито Авто", за прошлый год количество объявлений о продаже китайских машин выросло на 358%. В период с января 2023 по январь 2024 года средняя стоимость нового автомобиля китайского производства на "Авито Авто" выросла на 5%, до 2,97 млн руб.

Одним из факторов успеха китайских автопроизводителей стало как хорошее качество сборки, так и активное развитие дилерских сетей и разнообразие модельного ряда в разных сегментах.

Самым востребованным брендом стал Haval со средней ценой в 2,5 млн руб. На его долю бренда пришлось 16% от общего спроса на новые авто китайских производителей. На втором месте - Changan (15,4%), при средней стоимости 2,75 млн руб. Замыкает тройку Chery (15%) - 3,21 млн руб., сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что время ожидания крупных запчастей для автомобилей китайских марок может составлять до пяти месяцев.