СМИ: зарплатные предложения в РФ выросли на 19%

В России зарплатные предложения в январе–феврале 2023 года увеличились в среднем на 18,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как сообщает сервис "Работа.ру", наибольший прирост отмечается в сфере красоты и здоровья (на 27%), в отрасли услуг (на 21%). Также повысились финансовые предложения в вакансиях для соискателей без опыта.

Как говорят эксперты, компании готовы платить всё больше на фоне дефицита кадров, роста инфляции и развития отдельных секторов экономики, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России реальная начисленная заработная плата в 2023 году увеличилась на 7,8%. Это самый большой рост с 2018 года, когда показатель увеличился на 8,5%.