Мэр Ростова-на-Дону предложил жительнице рухнувшего дома взять кредит

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посоветовал женщине, которая проживала в рухнувшем на улице Нариманова доме взять кредит, чтобы решить свои жилищные проблемы.

Видео встречи с жильцами опубликовал Telegram-канал Don Mash. Одна из участниц пожаловалась, что платит ипотечный кредит за разрушенную квартиру, а теперь вынуждена дополнительно оплачивать жилье.

"Получите выплату — погасите кредит", — предложил градоначальник. На вопрос, что как быть дальше, мэр ответил: "Новый возьмете".

Кроме того, в ходе разговора Логвиненко пригрозил удалить возмущенную женщину из зала.

Ранее местная жительница рассказала, что жильцам рухнувшего дома выдали по десять тысяч рублей компенсации и призвали взять ипотеку вместо предоставления нового жилья.