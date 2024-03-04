04 Марта 2024
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Политика Южный ФО Ростовская область
Фото: администрация коркино

Мэр Ростова-на-Дону предложил жительнице рухнувшего дома взять кредит

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посоветовал женщине, которая проживала в рухнувшем на улице Нариманова доме взять кредит, чтобы решить свои жилищные проблемы.

Видео встречи с жильцами опубликовал Telegram-канал Don Mash. Одна из участниц пожаловалась, что платит ипотечный кредит за разрушенную квартиру, а теперь вынуждена дополнительно оплачивать жилье.

"Получите выплату — погасите кредит", — предложил градоначальник. На вопрос, что как быть дальше, мэр ответил: "Новый возьмете".

Кроме того, в ходе разговора Логвиненко пригрозил удалить возмущенную женщину из зала.

Ранее местная жительница рассказала, что жильцам рухнувшего дома выдали по десять тысяч рублей компенсации и призвали взять ипотеку вместо предоставления нового жилья.

Теги: Ростова-на-Дону, обрушение, дом


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.02.2024 10:21 Мск СМИ: В Ростове-на-Дону жильцам рухнувшего дома выдали по 10 тысяч рублей и призвали взять ипотеку

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