В России готовят законопроект о регулировании риэлторской деятельности

ЛДПР готовит проект закона о регулировании деятельности риэлторов.

Как заявил в Telegram первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев, первое заседание соответствующей рабочей группы состоится в ближайшее время. По словам депутата, планируется покончить с таким явлением, как "черные" риэлторы. Отмечается, что законодательная инициатива предполагает создание государственного реестра риэлторов с закреплением самого понятия "риэлтор", а так же перечнем услуг, которые он может и обязан оказывать.

Все риэлторы должны будут проходить квалификационную оценку и получать лицензию на работу. Они будут нести ответственность в суде за все совершенные сделки.

Кошелев указал, что "сегодня риэлтор, даже самый добросовестный, не несет практически никакой ответственности перед тем человеком, с которым он работает", что дает мошенникам простор для "творчества".