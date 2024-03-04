В Госдуме надеются принять проект о вывешивании флага без поправок
К проекту закона о вывешивании флага России на образовательных учреждениях вряд ли поступят поправки.
Как заявила депутат Госдумы, один из авторов инициативы Ольга Казакова, законопроект будет быстро принят во втором и третьем чтениях.
"Наверное, поправок не будет, норма очень понятная и прямая", - сказала парламентарий, сообщает РИА Новости.
Депутаты считают использование флага в процессе воспитания "важным элементом формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования".