Уральцев, выбросивших знакомого с балкона, надолго отправили в колонию

На Среднем Урале вынесен приговор по делу об убийстве двумя жителями Кировграда своего знакомого, которого выбросили с балкона квартиры. Обоих надолго отправили в колонию.

Напомним, все случилось в феврале 2023 года в доме на улице Кировградская: между пьяными уральцами и их знакомым произошел словесный конфликт. В результате последнего избили, а затем дотащили до балкона квартиры, расположенной на третьем этаже, и перебросили его на улицу.

Пострадавший упал с высоты около 9 метров. Как было установлено в ходе следствия, он скончался на месте от закрытой травмы грудной клетки. В дальнейшем обоих сообщников задержали.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказались 48-летний Андрей Анисимов и 29-летний Николай Фролов. Их обвиняли по статье "Убийство, совершенное группой лиц". Сегодня, 4 марта, был вынесен приговор.

Младший фигурант получил 17 лет 2 месяца колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Старшему назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.

Как отметили в облсуде, приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.