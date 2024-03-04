Модернизация первичного звена здравоохранения - Ленобласть в лидерах по итогам реализации нацпроекта

04 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Ленинградская область
Фото: nso.ru

Модернизация первичного звена здравоохранения - Ленобласть в лидерах по итогам реализации нацпроекта

Накануне на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ подвели итоги реализации программ нацпроекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», старт которому дал президент России, Владимир Владимирович Путин.

Ленинградская область вошла в топ-10 регионов России, полностью выполнивших показатели модернизации первичного звена здравоохранения в 2021-2023 годах.

Благодарственное письмо за успехи Ленинградской области в реализации программы из рук заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Михаила Мурашко получил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.

(2024)|Фото: lenobl.ru

47 регион на протяжении ряда лет ставит развитие организации первичной медико-санитарной помощи в приоритет, который необходимо обеспечить, чтобы создать условия для формирования целостного подхода к здоровью населения. Структурные изменения в организации работы всей медицинской сферы Ленобласти направлены на создание условий для шаговой доступности населению первичной медико-санитарной помощи.

«Мы часто говорим о человекоцентричности и клиентоориентированности, и это не просто слова. Это решения, которые мы внедряем, потому что команда заботы — это всегда реальные действия», — подчеркивает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

александр дрозденко(2023)|Фото: lenobl.ru

Напомним, по программе модернизации первичного звена регионом приобретены 133 единицы современного медоборудования — компьютерные томографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, маммографы, 210 единиц санитарного транспорта. В 2024 году в регионе завершается строительство двух поликлиник на 600 посещений в смену во Всеволожском и в Ломоносовском районах. Строительство ещё одной поликлиники завершится в 2025 году в Кировске.

В период с 2019 по 2023 год в рамках национального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями Ленобласть закупила несколько новых цифровых аппаратов КТ, МРТ, Ангиограф, аппараты УЗИ экспертного класса с возможностью исследований сердца и другое высокотехнологичное медоборудование.

компьютерный томограф, медицина, кт(2024)|Фото: lenobl.ru

«С момента начала реализации национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» смертность пациентов с острыми формами болезней системы кровообращения, острым коронарным синдром и острым нарушением мозгового кровообращения снизилась на 35,9%! Это одно из самых масштабных и важных направлений в работе системы нашего здравоохранения", - отмечает председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.

Еще один успех в Ленобласти достигнут по результатам реализации проекта «Экспорт медицинских услуг». Ленинградской области удалось добиться перевыполнения ряда показателей. Количество пролеченных граждан с 2019 года составило более 92 тысяч пациентов. Показатели по объему экспорта медицинских услуг в Ленобласти только за 2022 год, например, составили 6,38 млн долларов.

врачи, медицина, доктор, здравоохранение(2024)|Фото: lenobl.ru

Важный аспект комплексной работы региональных властей по модернизации медицинской сферы - решение кадрового вопроса. Медперсоналу в регионе производятся различные выплаты. Так, единовременная выплата молодому специалисту составляет 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты — 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата — 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей. Кроме того, действует система компенсации аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.

врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии(2020)|Фото: Накануне.RU

На перспективу ведется работа с медицинскими вузами. Так, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти.

Стоит напомнить, что в Ленобласти параллельно реализуются масштабные проекты по созданию самых современных медицинских учреждений, которые в состоянии оказывать уникальное, высокоэффективное медицинское обслуживание. Совсем недавно, например, был открыт инновационный многопрофильный комплекс "Белоостров", предоставляющий медицинские услуги по самым современным стандартам.

Этот медицинский комплекс сможет принимать сто тысяч пациентов в год. "Белоостров" был открыт во Всеволожском районе Ленинградской области. Особенно важно, что в этой современной клинике смогут проходить лечение жители самой Ленинградской области, Санкт-Петербурга и из других регионов страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, побывавшая в "Белоострове" сразу после открытия, отметила, что этот медицинский центр не имеет аналогов в России. "Открытие такого медицинского центра мирового уровня означает, что пришло время инвестировать в свою страну, в человеческий капитал, и точно не ошибетесь!", - сказала Валентина Матвиенко.

Медцентр "Белоостров" - самый большой в стране комплекс, возведенный полностью на частные средства. На 30 с лишним гектарах разместился многопрофильный центр, площадью 112 000 метров квадратных. Здесь смогут проходить высокотехнологичное лечение пациенты с самыми различными заболеваниями. На базе клиники созданы уникальные условия для оказания качественной и безопасной медпомощи, основанные на передовых стандартах ранней диагностики и лечения, в том числе онкозаболеваний.

"Все, что создано в этом «медицинском городе» от архитектурных решений до линейного ускорителя для фотонной терапии и обеззараживающих воздух ламинарных потолков ― инновационные разработки ученых: российских и зарубежных. Медицинский центр в Юкковском поселении Ленобласти ― построен на частные средства, но помимо платных услуг будет работать по полисам обязательного и добровольного медицинского страхования", ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Теги: путин, нацпроекты, александр дрозденко, поликлиники, первичное звено здравоохранения, медоборудование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети