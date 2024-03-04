Модернизация первичного звена здравоохранения - Ленобласть в лидерах по итогам реализации нацпроекта

Накануне на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ подвели итоги реализации программ нацпроекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», старт которому дал президент России, Владимир Владимирович Путин.

Ленинградская область вошла в топ-10 регионов России, полностью выполнивших показатели модернизации первичного звена здравоохранения в 2021-2023 годах.

Благодарственное письмо за успехи Ленинградской области в реализации программы из рук заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Михаила Мурашко получил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.

47 регион на протяжении ряда лет ставит развитие организации первичной медико-санитарной помощи в приоритет, который необходимо обеспечить, чтобы создать условия для формирования целостного подхода к здоровью населения. Структурные изменения в организации работы всей медицинской сферы Ленобласти направлены на создание условий для шаговой доступности населению первичной медико-санитарной помощи.

«Мы часто говорим о человекоцентричности и клиентоориентированности, и это не просто слова. Это решения, которые мы внедряем, потому что команда заботы — это всегда реальные действия», — подчеркивает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, по программе модернизации первичного звена регионом приобретены 133 единицы современного медоборудования — компьютерные томографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, маммографы, 210 единиц санитарного транспорта. В 2024 году в регионе завершается строительство двух поликлиник на 600 посещений в смену во Всеволожском и в Ломоносовском районах. Строительство ещё одной поликлиники завершится в 2025 году в Кировске.

В период с 2019 по 2023 год в рамках национального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями Ленобласть закупила несколько новых цифровых аппаратов КТ, МРТ, Ангиограф, аппараты УЗИ экспертного класса с возможностью исследований сердца и другое высокотехнологичное медоборудование.

«С момента начала реализации национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» смертность пациентов с острыми формами болезней системы кровообращения, острым коронарным синдром и острым нарушением мозгового кровообращения снизилась на 35,9%! Это одно из самых масштабных и важных направлений в работе системы нашего здравоохранения", - отмечает председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков.

Еще один успех в Ленобласти достигнут по результатам реализации проекта «Экспорт медицинских услуг». Ленинградской области удалось добиться перевыполнения ряда показателей. Количество пролеченных граждан с 2019 года составило более 92 тысяч пациентов. Показатели по объему экспорта медицинских услуг в Ленобласти только за 2022 год, например, составили 6,38 млн долларов.

Важный аспект комплексной работы региональных властей по модернизации медицинской сферы - решение кадрового вопроса. Медперсоналу в регионе производятся различные выплаты. Так, единовременная выплата молодому специалисту составляет 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты — 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата — 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей. Кроме того, действует система компенсации аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.

На перспективу ведется работа с медицинскими вузами. Так, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти.

Стоит напомнить, что в Ленобласти параллельно реализуются масштабные проекты по созданию самых современных медицинских учреждений, которые в состоянии оказывать уникальное, высокоэффективное медицинское обслуживание. Совсем недавно, например, был открыт инновационный многопрофильный комплекс "Белоостров", предоставляющий медицинские услуги по самым современным стандартам.

Этот медицинский комплекс сможет принимать сто тысяч пациентов в год. "Белоостров" был открыт во Всеволожском районе Ленинградской области. Особенно важно, что в этой современной клинике смогут проходить лечение жители самой Ленинградской области, Санкт-Петербурга и из других регионов страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, побывавшая в "Белоострове" сразу после открытия, отметила, что этот медицинский центр не имеет аналогов в России. "Открытие такого медицинского центра мирового уровня означает, что пришло время инвестировать в свою страну, в человеческий капитал, и точно не ошибетесь!", - сказала Валентина Матвиенко.

Медцентр "Белоостров" - самый большой в стране комплекс, возведенный полностью на частные средства. На 30 с лишним гектарах разместился многопрофильный центр, площадью 112 000 метров квадратных. Здесь смогут проходить высокотехнологичное лечение пациенты с самыми различными заболеваниями. На базе клиники созданы уникальные условия для оказания качественной и безопасной медпомощи, основанные на передовых стандартах ранней диагностики и лечения, в том числе онкозаболеваний.

"Все, что создано в этом «медицинском городе» от архитектурных решений до линейного ускорителя для фотонной терапии и обеззараживающих воздух ламинарных потолков ― инновационные разработки ученых: российских и зарубежных. Медицинский центр в Юкковском поселении Ленобласти ― построен на частные средства, но помимо платных услуг будет работать по полисам обязательного и добровольного медицинского страхования", ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.