Астраханская делегация на Всероссийском съезде руководителей соцорганизаций на ВДНХ поделилась с коллегами региональным опытом

На площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошел Всероссийский съезд руководителей социальных организаций. На нем работало более 300 делегатов из 82 регионов страны.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, региональную делегацию возглавила заместитель министра социального развития и труда области Юлия Темендарова.

Главная тема масштабного форума была приурочена к Году семьи. В рамках мероприятия участники съезда обсудили популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи, создания условий для восстановления родительских прав, сохранения родственных и дружеских связей ребёнка, находящегося в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Астраханская делегация поделилась опытом, рассказала о наиболее успешных региональных практиках в социальной сфере.