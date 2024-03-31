Москва требует арестовать и выдать главу СБУ Малюка из-за причастности к терактам в России

Россия предъявила Украине требование арестовать причастных к терактам в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, говорится в сообщении МИД. В числе тех, кого Москва требует выдать - глава СБУ Василия Малюка.

Поводом для обращения к международным законам стал террористический акт в Крокус Сити Холле, а также следы, которые ведут на Украину от других терактов с применением взрывных устройств: убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, смерть пяти человек в результате подрыва Крымского моста, ранение 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) - организация признана террористической и запрещена в России.

Москва требует немедленного ареста и выдачи всех причастных к данным терактам лиц.

"В числе этих требований – арест , цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, недавно глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на различных политиков и общественных деятелей. Например, военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.

По словам Малюка, в начиненном взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит военкор Владлен Татарский, содержалось "400 г термобара", генпрокурора ЛНР Сергея Горенко убили с помощью "800 г пластида", а бывшего депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9х19 мм. Как утверждает глава СБУ, покушение на российского писателя Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины.