Летчика-перебежчика расстреляли из ПМ и переехали машиной

Стали известны подробности убийства летчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 на Украину и позже был убит в Испании.

Сообщается, что в Испании перебежчик жил на широкую ногу и ездил на "мерседесе" S-класса, часто ходил в бары с русскоязычной и украиноязычной публикой и особенно не скрывался. О его местоположении могли узнать после сообщения бывшей девушке, которая живёт в России, — он приглашал её в гости.

За несколько дней до убийства киллеры угнали внедорожник в другом городе. На нём они следили за Кузьминовым и приехали к его дому, поджидая на парковке. В пилота выпустили шесть пуль — по словам одного из испанских следователей, такого он давно не помнит.

После ранения Кузьминов смог пробежать немного, затем упал, а убийцы несколько раз переехали его на автомобиле. Машину киллеров нашли через несколько дней — она полностью выгорела. Специалисты только неделю устанавливали марку машины.

Важной зацепкой стали гильзы: Кузьминова расстреляли из пистолета Макарова. По словам испанских следователей, это можно считать определённым посланием, сообщает Baza.

Об угоне вертолета Ми-8 стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он - с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).