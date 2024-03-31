В Белгородской области при обстреле погибла женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одной жертве обстрелов со стороны Украины. Сегодня огонь ведется по селу Дунайка Грайворонского городского округа.

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"К большому горю, погибла мирная жительница - женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

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В селе различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях, одной хозпостройке и трех автомобилях. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.

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Оперативные службы на месте. Подомовой обход территории будет продолжен после окончания повторного обстрела.

Отметим, что только за март в Белгородской области погибли не менее десяти мирных жителей. 22 марта погибла женщина, гулявшая с собаками - рядом с ней разорвался снаряд. 18 марта в селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека, не стало целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень. 17 марта погибла девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. 16 марта погибли двое. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. 15 марта погиб участник отряда самообороны при обстреле ВСУ города Грайворон в Белгородской области. Погибший неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе. 14 марта погиб водитель машины, рядом с которой разорвался снаряд. На лечении в Белгородской ОКБ сейчас находятся 13 раненых, пятеро из них находятся в реанимации, остальные – в отделениях.