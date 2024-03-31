Мужчина с ножницами напал на врачей и пациентов в тюменской больнице

В Тюменской области мужчина напал с ножницами на врачей и пациентов больницы.

В УМВД региона сообщили, что инцидент произошел в больнице в городе Ишим. 50-летний мужчина, доставленный с телесными повреждениями, вел себя агрессивно и угрожал окружающим предметом, похожим на ножницы. Медики вызвали полицию, прибывший наряд забрал правонарушителя в отдел.

Кроме этого в ходе разбирательства предварительно установлено, что ранее телесные повреждения мужчина причинил себе самостоятельно, ударившись в одном из увеселительных заведений Ишима.

На происшествие уже отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил главе областного управления СК возбудить по данному факту уголовное дело. Контролировать ход следствия будет центральный аппарат СК.