31 Марта 2024
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Наука и техника В России Пермский край
Фото: Накануне.RU

Роскосмос успешно вывел на орбиту спутник "Ресурс-П"

На Байконуре прошел успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4. Старт прошел в 12.36 мск с 31-й площадки космодрома, сообщает Роскосмос.

Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Это был пятый пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе третий с космодрома Байконур. Для "Союза-2.1б" данный полет стал 70-м в истории.

Космический аппарат "Ресурс-П" № 4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания и обновления топографических и навигационных карт.

Добавим, что части ракеты-носителя, отделяющиеся в процессе запуска, могли упасть в Пермском крае - об этом заранее предупредила администрация Красновишерского городского округа.

Вероятное место падения частей ракеты власти городского округа отметили на карте:

Фото: красновишерск-адм.рф

Фото: красновишерск-адм.рф

"Администрация Красновишерского городского округа просит воздержаться от посещения указанных территорий в период запуска космического аппарата или выехать за пределы опасного района на период с 12.00 до 17.00 31 марта и 1 апреля с 12.00 до 17.00 с целью сохранения жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Также космический мусор ожидали в Свердловской области. Для падения ступени ракеты-носителя "Союз-2-1б" был запланирован использован район падения 401 в радиусе до 100 км к западу от поселка Баяновка Североуральского городского округа. Он охватывает часть Карпинского городского округа в Свердловской области.

"Просим жителей Североуральского городского округа и туристов воздержаться от посещения территории в районе гор Кумба, Золотой камень, Брусковой, плато Кваркуша в период запуска космического аппарата с целью сохранения жизни и здоровья. Возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя. В район возможного падения отделяющихся ступеней ракеты до особого распоряжения будут выставлены контрольно-наблюдательные посты", - говорится в сообщении.

Теги: роскосмос, ракета союз, спутник ресурс-п


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