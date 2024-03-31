Завтра вырастут пенсии и стоимость иномарок, изменятся экзамены в ГАИ, время работы "наливаек" и правила перепланировки квартир

С 1 апреля начнет действовать ряд законодательных нововведений, которые затронут разные сферы жизни россиян.

Так, с понедельника при ввозе машин, растаможенных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), будет применяться новая формула утилизационного сбора. Она будет учитывать размер сбора в РФ, разницу между таможенной пошлиной, рассчитанной на основании средней стоимости автомобиля, и пошлиной из декларации, а также разницу по НДС и акцизу. Напомним, что утильсбор на ввозимые иномарки в России был повышен в августе прошлого года. Индексация составила 1,7-3,7 раза в зависимости от типа автомобиля и объема его двигателя, и касалась машин, ввозимых для перепродажи.

Завтра начнет действовать запрет круглосуточных "наливаек" - точек общепита, расположенных в многоквартирных домах, где продается алкоголь. Теперь регионы смогут ограничить работу этих точек по времени. Также закон запрещает добавлять в алкоголь спирт и производить пивные напитки из закупленного пива. Такая поправка была добавлена после массового отравления напитком "Мистер Сидр", в результате которого пострадали более 100 человек и не менее 36 скончались

Новые требования к курсантам автошкол при сдаче экзамена на права также начнут действовать с 1 апреля. Количество допустимых штрафных баллов во время сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Станет проще выполнять упражнение "разворот в ограниченном пространстве" - это можно будет делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом. С апреля на экзамене сможет присутствовать представитель автошколы. Произойдут и ужесточения. Так, срок между попытками сдать экзамены увеличится. Если ученик использовал три попытки, последующие возможны только через шесть месяцев, но не позднее девяти месяцев. Курсанты автошкол, не укомплектованных автодромом и тренажерами не будут допущены до сдачи экзамена. Также сдавать не смогут люди, уже лишенные водительского удостоверения; "уклонисты" от военкомата (они не смогут и продлить права); пойманные за вождение в нетрезвом виде (в течение года с момента составления протокола). Иностранцам, находящимся в России с целью постоянного проживания, нужно будет обменять водительское удостоверение иностранного образца на российское в течение года с момента въезда или получения ВНЖ.

За незаконный оборот и производство табачной и никотиновой продукции с 1 апреля начнет действовать уголовная ответственность - до трех лет лишения свободы. Появится и административная ответственность за нарушения при обороте и производстве табачной и никотинсодержащей продукции: штраф до 1 млн руб.

С 1 апреля ужесточатся правила перепланировки квартир. Ей будет считаться любое изменение границ и площади помещений, а также образование новых. Изменится и процедура согласования перепланировки.

С 1 апреля социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут проиндексированы на 7,5 %.

С 1 апреля увеличится штраф для авиакомпаний за задержку доставки пассажира, багажа или груза. Сумма возрастет с 25 до 100 руб. за каждый час просрочки. Однако размер штрафа не может превышать 50% от провозной платы, сообщает Коммерсантъ.