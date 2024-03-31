Задержанные в Дагестане предполагаемые террористы могли иметь отношение к группе, устроившей бойню в "Крокусе"

Подозреваемые в терроризме, задержанные сегодня на территории Дагестана, имели отношение к группе боевиков, расстрелявшей людей в Крокус Сити Холле. Такую информацию публикует канал РВНП со ссылкой на свои источники. По данным канала, задержанные - граждане одной из республик Средней Азии.

Напомним, сегодня на территории Махачкалы и Каспийска прошла контртеррористическая операция спецназа ФСБ, в результате которой задержаны три предполагаемых террориста. В их квартирах при обыске было найдено оружие и готовое к использованию самодельное взрывное устройство.

Напомним, в результате бойни в "Крокусе" погибли 144 человека, 10 из них еще не опознаны. Пострадали более 550 человек. Злоумышленники вошли в фойе концертного зала, где зрители собирались перед концертом группы "Пикник", и открыли стрельбу по толпе, а затем подожгли здание и скрылись в автомобиле. Задержать их удалось только на территории Брянской области на следующее утро. Все четверо задержаны, с ними, а также с их родными, в том числе с семьями в Таджикистане, проводятся следственные действия.

Добавим, что накануне также удалось предотвратить теракт в Ставрополье. Пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить теракт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края. Обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.