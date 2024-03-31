Путин распорядился призвать в войска 150 тысяч человек

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Ряды военнослужащих пополнят, согласно тексту документа, 150 тысяч призывников.

Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля и коснется молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее Генштаб ВС РФ заверил, что россияне, призванные на срочную службу весной, к участию в спецоперации привлекаться не будут.

Как заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, срок службы составит один год.

Добавим, что это первый призыв, в который пойдут молодые люди в возрасте 28-30 лет. Призывной возраст был изменен в августе 2023 года, новое положение начало действовать с 1 января 2024 года. Ранее призывной возраст составлял 18-27 лет