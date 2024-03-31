В Дагестане задержали троих предполагаемых террористов

В Дагестане спецназ ФСБ задержал троих подозреваемых в терроризме. Напомним, утром предполагаемые боевики были блокированы в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске, жителей окрестных домов эвакуировали, введен режим контртеррористической операции.

По сообщению Национального антитеррористического комитета, удалось задержать троих подозреваемых, которые, предположительно, планировали совершить теракт.

Во время обысков в квартирах, где были задержаны подозреваемые, найдено автоматическое оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство, готовое к использованию.

Среди мирного населения и личного состава спецназа потерь и пострадавших во время операции нет.