ПВО сбила 10 ракет Vampire над Белгородской областью

Над Белгородской областью система ПВО "сняла" десять снарядов "Вампира". Об этом сообщает Министерство обороны.

По сообщению пресс-службы ведомства, ракетная атака началась в 07.00 мск, огонь велся с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampire".

Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.

RM-70 это образец ракетной установки 1970 года, реактивная система залпового огня, версия советской РСЗО БМ-21 или "Град" производства Чехословакии. Vampire — модернизированная версия, интегрированная на шасси грузового автомобиля "Tatra" T-815-7. Максимальная скорость 90 км/ч с бронированной и защищенной кабиной экипажа. По данным из открытых источников на 2024 год, Украина имеет восемь таких установок в составе 61-ой и 110-ой механизированных бригд.