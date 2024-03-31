Спецназ проводит операцию по задержанию террористов в Дагестане, введен режим КТО

В Дагестане проходит операция спецназа ФСБ по поимке вооруженных террористов. Введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным НАК, органы безопасности получили информацию, что на территории Дагестана находятся вооруженные злоумышленники, возможно, причастные к экстремистской деятельности. Сегодня ночью спецназ заблокировал их в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жителей прилегающих домов эвакуировали, на месте работает оперативный штаб НАК.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов сообщил, что режим КТО объявлен в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска. Он добавил, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения, но не уточнил, какие.