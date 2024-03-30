Поправляются дети, которые пострадали во время ДТП, когда террористы покидали "Крокус"

Идут на поправку дети, которые пострадали во время ДТП, когда террористы покидали "Крокус сити холл".

"Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь. Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату", - рассказал ТАСС их отец на акции памяти возле "Крокуса".

Вечером 22 марта несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу. 26 марта спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. м. По последним данным, погибли 144 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

29 марта СКР заявил о том, что обвиняемые в совершении теракта сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения координировал мужчина, представившийся им под псевдонимом. Координация действий проводилась в мессенджере Telegram с помощью рассылки голосовых сообщений. По указанию координатора, террористы на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы. Они планировали приехать в Киев за обещанной им наградой.