В Кургане расселяют аварийный дом

Администрация Кургана инициировала временное расселение дома №62а по улице Красномаячная. Здание имеет признаки аварийности. Их причиной стало незаконное переустройство водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях и слив жидких бытовых отходов в подвал собственного дома.

Восстановление позволит сохранить и в дальнейшем безопасно эксплуатировать дом. На период ремонта собственники и граждане, проживающие в доме по договорам социального найма, будут отселены.

Всем, у кого нет других помещений, предложены помещения маневренного жилищного фонда и гостиницы. Жителям также предоставляется транспорт для перевозки вещей. После проведения восстановительных работ жители смогут вернуться в свои квартиры, сообщает мэрия Кургана.