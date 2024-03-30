В России появилась компьютерная игра о Смутном времени

Институт развития интернета сообщил о появлении бесплатной демоверсии российской видеоигры «Смутное время».

"Все желающие могут отправиться на виртуальную экскурсию по Москве начала XVII века прямо сейчас. Во время прогулки игроков будет сопровождать экскурсовод, в котором легко узнать историка Клима Жукова", - говорится в публикации Института на его странице "ВКонтакте".

Институт обещает, что скучать точно не придется.

"Можно будет побеседовать с жителями средневековой Москвы, попробовать силы в тренировочном бою, посетить боярские дома и пройтись по деревянным мостовым. А в конце можно закрепить свои знания", - говорят в институте.

Смутное время – период российской истории в конце XVI – начале XVII веков. Именно в это время в России были Лжедмитрии и Семибоярщина. Окончанием Смуты считается воцарение в 1613 г. первого из Романовых, Михаила.