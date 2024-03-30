В Турции совладелец компании по производству дронов Baykar назван "сменщиком Эрдогана"

Совладелец и председатель совета директоров компании по производству дронов Baykar Сельчук Байрактар может стать преемником президента Турции Реджепа Эрдогана.

Байрактар женат на дочери президента и является одним из самых популярных общественных деятелей в стране, приводит "Ъ" данные The Wall Street journal. Сторонники бизнесмена рассматривают вариант его выдвижения на пост президента Турции.

Последние президентские выборы прошли в Турции в 2023-ем.