Количество пострадавших в теракте в "Крокусе" выросло до 551

В МЧС сообщили о росте количества пострадавших в теракте в "Крокусе".

По состоянию на 6.00 30 марта, в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей), приводит ТАСС сообщение ГУ МЧС по Московской области.

Вечером 22 марта несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу. 26 марта спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. м. По последним данным, погибли 144 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

29 марта СКР заявил о том, что обвиняемые в совершении теракта сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения координировал мужчина, представившийся им под псевдонимом. Координация действий проводилась в мессенджере Telegram с помощью рассылки голосовых сообщений. По указанию координатора, террористы на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы. Они планировали приехать в Киев за обещанной им наградой.