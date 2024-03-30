В Москве загорелся МГТУ имени Баумана
В Москве загорелось здание МГТУ имени Баумана.
Горит кровля здания, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Площадь пожара не сообщается.
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В Москве загорелось здание МГТУ имени Баумана.
Горит кровля здания, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Площадь пожара не сообщается.
Теги: МГТУ имени Баумана, пожар
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