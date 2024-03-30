Зеленский "проредил" чиновников своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский провел различные перестановки в своем офисе.

Например, Сергей Шефир уволен с должности первого помощника президента, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий – с должности нештатного советника президента, пишет ТАСС.

Ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Данилов занимал эту должность с 2019 г. Недавно он обозвал спецпредставителя Китая Ли Хуэя, намеренно исказив его фамилию, за то, что тот призвал искать компромисс с Россией. Возможно, что увольнение связано именно с этим. Также Данилов не раз призывал перевести мову на латиницу. На его место назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.