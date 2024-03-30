В приграничной зоне Белгородской области ученики уходят на "дистант"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что властями принято решение о введении в четвертой четверти дистанционного обучения школьников приграничных муниципалитетов, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.

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На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение. В 30-километровой зоне от государственной границы проводить занятия в кружках и секциях невозможно.

"Еще одно решение – даем возможность открыться руководителям и торговых центров, которые были в последнее время закрыты. Если они имеют кирпичную кладку, если они заклеены пленкой, если персонал обучен оказанию первой медицинской помощи и отработаны многие другие решения, которые позволяют обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей, то мы разрешаем им работать", - написал Гладков в своем telegram-канале.

В ближайшие два дня представители власти проведут обход по этим организациям и посмотрят, насколько заявления владельцев соответствуют действительности.