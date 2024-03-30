На Ставрополье предотвращен теракт
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ России) предотвратили теракт в Ставропольском крае.
"Пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить теракт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.
Обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.