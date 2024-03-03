В Ингушетии возбудили дело из-за покушения боевиков террористической организации на правоохранителей

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее сообщалось, что спецназ ФСБ России заблокировал в доме Карабулака боевиков, которые якобы готовили серию терактов в мечтах массового скопления людей.

По данным следствия, 2 марта правоохранители проводили розыски участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Республики Ингушетия, при попытке осмотра расположенной в городе Карабулаке квартиры сотрудникам правоохранительных органов было оказано вооруженное сопротивление. В ходе завязавшегося боестолкновения шестеро вооруженных лиц были нейтрализованы.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале сообщил, что власти региона окажут помощь жителям Карабулака, жилье которых пострадало во время контртеррористической операции по нейтрализации боевиков. Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за грамотные действия в ходе спецоперации.

Отметим, что по данным РИА Новости, спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. Они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Режим КТО отменен с 12.45 мск, 3 марта.

* Террористическая организация, запрещенная в России.