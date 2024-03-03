На Украине митингующие потребовали демобилизации военнослужащих

В Киеве и ряде других городов прошли митинги в поддержку демобилизации и ротации военнослужащих, призванных по мобилизации, находящихся в рядах украинских вооруженных сил с начала боевых действий на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он опубликовал в соцсетях видео с митинга на площади Независимости, на который собрались несколько десятков родственников военнослужащих.

"Сегодня во многих городах проходит митинг семей военных. Они требуют четких сроков службы и демобилизацию", - написал он не уточнив в каких именно населенных пунктах прошли демонстрации.

Митинги с подобными требованиями не первый раз проходят в столице и других городах Украины. Так, в ноябре люди дважды выходили на демонстрации в разных регионах страны с требованием демобилизации. В декабре жители столицы устроили митинг напротив Киевской городской администрации. Уже в феврале нынешнего года жены мобилизованных в селе Далява Львовской области перекрыли дорогу и устроили митинг с требованием ротации.