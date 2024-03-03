Министр обороны ФРГ назвал публикацию беседы военных частью "российской информвойны"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал публикацию разговора высокопоставленных немецких военных российскими СМИ частью информационной войны, которую, по его словам, ведет Москва.

"Это часть информационной войны, которую ведет (президент России Владимир - ред.) Путин. В этом нет никаких сомнений", - приводят слова Писториуса РИА "Новости".

Он заявил, что "речь идет о подрыве единства" и сказал, что "Германии нельзя поддаваться, а следует реагировать решительно, но осмотрительно".

"Это должно подкрепить легенду, сказку о том, что мы работаем над войной против России, что совершенно абсурдно", - подчеркнул Писториус, добавив, что Германия работает исключительно над оказанием поддержки Украине.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля - чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Германии разъяснений, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что перехваченный разговор офицеров Бундесвера об атаке Крымского моста свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.