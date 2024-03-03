03 Марта 2024
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Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Новая выплата для советников директоров школ и ссузов коснется более 150 работников образования Астраханской области

В Астраханской области инициатива Президента по выплатам ля советников директоров школ и ссузов коснётся более 150 специалистов в школах и организациях среднего профессионального образования(СПО). С инициативой выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию 29 февраля.

В школах Астраханской области с 1 сентября 2022 года в должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями работают 145 специалистов, в СПО – 15. По данным регионального министерства образования и науки, заработная плата одного такого сотрудника составляет в среднем 33,3 тыс рублей. Ежегодно уровень зарплаты корректируется на прогнозный уровень инфляции. Таким образом, к существующей оплате труда с нового учебного года планируется прибавить ещё 5000 рублей ежемесячно.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также Президент предложил отдельные решения для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в населённых пунктах с количеством жителей менее 100 тысяч человек. Им предлагается уже с 1 марта 2024 года увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей.

Деньги(2022)|Фото: Накануне.RU

Это означает, что изменения в оплате труда могут коснуться преподавателей во всех сельских поселениях, а также городах Камызяк, Нариманов, Харабали, Ахтубинск и Знаменск. На сегодняшний день за классное руководство и кураторство учителя получают ежемесячную выплату в 5000 рублей независимо от места их проживания.

Теги: доплаты советникам директоров школ, послание, президент, учителя


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