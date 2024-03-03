Астраханские юноши и девушки приняли участие в открытии Всемирного молодёжного форума в Сочи

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи. Старт фестивалю дал президент РФ Владимир Путин. Церемония открытия прошла 2 марта в Международном молле «Арт.Молодость».

Глава государства отметил, что для молодёжи нет границ и разделительных линий, они готовы общаться, получать новые знания и опыт.





Молодые астраханцы принимают участие в образовательной и культурной программах. Они уже посетили лекции от известных актеров, музыкантов, политиков, блогеров.

«Наша молодёжь легко находит общий язык с иностранцами. С подшефными странами, Ираном и Туркменистаном, мы планируем обсудить проекты и крупные мероприятия в Астраханской области, в которых они смогут принять участие», - отметил руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин.

Работа астраханской молодежной делегации на фестивале продолжается.