Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал перехваченный разговор офицеров Бундесвера об атаке Крымского моста, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, это свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.

По мнению Медведева, сейчас начнется "обеление правящего в Германии политического альянса", чтобы смягчить общественное негодование от разговоров офицеров. Зампред Совбеза РФ предположил, что вину возложат на военных. Якобы, "их хлебом не корми - дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чем".

"Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией", - заявил Медведев.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля - чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.