Канада анонсировала новые санкции против России из-за смерти Навального*

Канада анонсировала новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального*, сообщает Reuters со ссылкой на канадского министра иностранных дел Мелани Жоли.

Санкции будут введены в отношении шести российских чиновников, включая старших должностных лиц и высокопоставленных сотрудников прокуратуры, судебной и исправительной служб России.

Напомним, Навальный скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти осужденного оппозиционера. Во ФСИН сообщили, что направляют комиссию в колонию, где скончался Навальный.

В Москве сегодня состоялись похороны Навального. Отпевание прошло в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" в Марьино, похороны – на Борисовском кладбище на юго-востоке столицы.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга