03 Марта 2024
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Общество Омская область
Фото: пресс-служба правительства Омской области

Виталий Хоценко присоединился к омским участникам Всемирного фестиваля молодежи

Молодёжный форум собрал в Сочи 20 тысяч молодых лидеров, включая 10 тысяч иностранных участников. Он стал самым масштабным молодежным мероприятием не только в стране, но и в мире.

С 1 по 7 марта на территории «Сириус» проходят спортивные, и культурные и научные мероприятия фестиваля, цель которого - развитие международного молодежного сотрудничества.

(2024)|Фото: fest2024.ru

Событие проходит в России по инициативе Президента Владимира Путина.

Торжественная церемония открытия ВФМ состоялась в субботу в Большом ледовом дворце, построенном для зимней Олимпиады 2014 года.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко присоединился к событию мирового масштаба и поделился впечатлениями. От региона участвует представительная делегация омской молодёжи.

(2024)|Фото: пресс-служба правительства Омской области

"Встретился с нашими омскими ребятами, которые представляют наш регион на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Молодежный форум проходит по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Целую неделю юноши и девушки из 190 стран мира будут общаться, делиться эмоциями и получать новые знания и впечатления. Гордимся нашей молодежью! Омск - ты просто космос", - написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Теги: виталий хоценко, путин, фестиваль молодежи, делегация омской молодежи


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